Descarte é feito de forma irregular

Subprefeitura promete instalar 4 contêineres no local

Reclamação do leitor: A Avenida Fim de Semana, no Jardim São Luís, na zona sul, sempre está suja e repleta de entulho. Ninguém respeita o espaço, que não é fiscalizado pela Subprefeitura do M’ Boi Mirim.

Resposta: A Subprefeitura M’ Boi Mirim informa que o local constantemente é utilizado de forma irregular para despejo clandestino de lixo e entulho por uma parcela da população. Entretanto, de segunda a sábado, no período diurno e noturno, são realizados serviços de remoção do material descartado. Também, são realizadas varrições todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Para auxiliar na manutenção da limpeza, existem no local 4 de contêineres para descarte, planejados no atendimento ao número de moradores e comerciantes.

Réplica do leitor: Esta região é populosa , 4 contêineres para descarte ainda são pouco . Para manter o local limpo serão preciso pelo menos 8 contêineres. E a fiscalização da responsável pela limpeza deixa a desejar.

foto: Devanir Amâncio