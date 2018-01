Descarte irregular de lixo

“Já reclamei na Prefeitura e nada foi feito”, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Um condomínio localizado na Avenida Marquês de São Vicente, na esquina com a Rua Francisco Luís de Souza Jr., Água Branca, deposita seu lixo na via pública, enchendo o local de ratos e baratas. Reclamei na Prefeitura, mas nada foi feito até agora. Iara Navas / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Lapa informa que foi feita a limpeza na Avenida Marquês de São Vicente e na oportunidade foram implantadas caçambas de lixo no local. A subprefeitura ressalta que multou o condomínio com base na Lei de Limpeza Urbana, visando à adequação da colocação do lixo nos dias e horários de coleta, para evitar o acúmulo de lixo na via pública e transtornos aos demais moradores da região.

Réplica da leitora: O local conta agora com 3 caçambas, onde colocam o lixo proveniente do condomínio.

Foto: Iara Navas