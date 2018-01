Demora para reembolsar ingressos das Olimpíadas geram reclamação

Marco Pace cancelou seus ingressos para os Jogos Olímpicos Rio 2016, e foi informado que teria seu dinheiro restituído até 30 dias após o fim das competições.

Ele questionou a demora em reaver o valor, mas a equipe responsável pela Rio 2016 informou por telefone ao SP Reclama que seu reembolso ocorreria 30 dias após o encerramento das Paralimpíadas, portanto ainda estão no prazo.

Reclamação do leitor: “Após mais de 50 dias do término da Olimpíada ainda não recebi o reembolso de meus ingressos revendidos. A única resposta que tive é que receberia meu reembolso após 30 dias do encerramento dos Jogos. Depois disso não me respondem mais e-mails e não é possível falar por telefone.”

Resposta da Rio 2016: “O prazo de pagamento é até 30 dias após o término dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, portanto ainda estamos dentro do prazo. O reembolso deve ser realizado até 19/10. O atendimento por telefone realmente não está funcionando, mas os consumidores que tiverem alguma dúvida podem enviar para sac-tkt@rio2016.com, pois o nosso time ainda está trabalhando até sanar todas as pendências.”

