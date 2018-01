Faltam médicos em hospitais públicos de Santo André

“Aos pacientes do SUS, só resta esperar”, diz leitora



Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Passei pela UBS Utinga, em Santo André, e a médica solicitou exames para avaliar qual o meu grau de reumatismo e ainda me encaminhou a um ortopedista. O reumatismo está acima do máximo aceitável e, por isso, sofro com dores constantes. Ao procurar um ortopedista, fui informada de que não havia previsão para consulta médica. Como de costume, só resta aos pacientes do SUS esperar. Quero saber da Prefeitura de Santo André quando vou conseguir ser atendida. Se a demanda é grande, sugiro que a prefeitura realize concurso público para a admissão de médicos. Marina Queiroz Barros / Santo André

Resposta: A Prefeitura de Santo André informa que a solicitação de consulta enviada pela Unidade de Saúde Utinga é para consulta com médico reumatologista. Não há registro de solicitação de ortopedista. O nome da paciente foi registrado na Central de Regulação e Agendamento, no dia 23/11, e pedido dela para a realização de exame foi avaliado pelos médicos reguladores e agendado para o próximo dia 3 de junho.

Réplica da leitora: Já passei por ortopedista. Agora aguardo uma consulta com um reumatologista.