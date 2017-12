Demora em lançamento de nota prejudica aluna da Anhembi Morumbi

Após concluir um curso de pós-graduação na Universidade Anhembi Morumbi, Bruna Marcon passou a ter dor de cabeça para saber seus resultados finais. De acordo com ela, as notas do trabalho de conclusão de curso, entregue em maio, ainda não foram lançadas no sistema.

Sem a nota, ela não pode dizer que já “concluiu” o curso, e o sistema da faculdade aponta “reprovação”. Em resposta à reportagem do Estadão, a Anhembi Morumbi afirmou que o problema foi solucionado, e a nota, lançada.

Reclamação da leitora: “Terminei o MBA em Gestão de Negócios na unidade Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi, entregando meu TCC em meados de maio de 2016. O curso terminou no fim de junho. Todos os alunos dos outros MBAs já receberam suas notas de seus TCCs, menos a minha turma. Estranhamente, por algum motivo que não sabemos, houve o desligamento do nosso coordenador de curso antes da entrega da nota. Temo pelo que aconteceu com meu TCC. Exijo que ele seja corrigido e que eu tenha a minha nota entregue o quanto antes. A última promessa era 4 de agosto, o que não aconteceu. Todos os alunos, ao entrarem no sistema, estão com suas notas zeradas e com a observação ‘reprovado por nota'”.

Resposta da empresa: “Em relação ao questionamento de Bruna Marcon, a Universidade Anhembi Morumbi informa que a contatou para prestar todos os esclarecimentos. Devido a um problema sistêmico, o lançamento das notas da Monografia não ocorreu na data prevista inicialmente. A questão foi regularizada e a nota devidamente lançada.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.