Demora da Telefônica/Vivo

“Até quando tenho de aguardar a transferência de endereço?”, questiona leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Solicitei na Telefônica/Vivo a transferência de endereço do meu telefone fixo. O atendente informou que o procedimento demoraria 10 dias úteis, pelo qual seria cobrado R$ 99. No 9.º dia útil liguei na Vivo e outro atendente disse que, por conta de um erro no sistema, a minha solicitação tinha sido cancelada. Fiz outro pedido e, novamente, por erro da empresa, ele também foi cancelado. Já fiz isso mais de 3 vezes e até hoje aguardo a transferência. Como já mudei de endereço e a minha linha ainda não foi instalada, só falta eu receber cobrança pelos serviços Speedy e Bina. Moisés José de Andrade Filho / Itaquaquecetuba

Resposta da empresa: A Telefônica/Vivo informa que o caso do sr. Andrade está sendo acompanhado pela área responsável.

Réplica do leitor: Uma funcionária da Vivo ligou informando que a habilitação da minha linha não foi feita porque o meu condomínio não tinha estrutura para passar o cabeamento interno. Mentira, pois verifiquei com a administradora do meu condomínio e soube que as instalações estão prontas e não há anormalidade. A atendente insistiu que eu cancelasse a linha. Argumentei que não tenho interesse, pois tenho esse número há mais de 15 anos. Até hoje aguardo uma solução.