Telefônica/Vivo garante que solucionou caso

“Estou com problemas com a empresa desde maio”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Em maio o sr. Moisés José de Andrade Filho enviou uma reclamação contra a Telefônica/Vivo informando que solicitara a transferência de endereço e pedia a cobrança correta das contas. O caso foi publicado no Blog no dia 14/10. Porém o leitor voltou a enviar sua reclamação. “A Telefônica/Vivo não instalou o telefone e está cobrando contas e parcelamento de dívida que não reconheço.” Moisés José de Andrade Filho / Itaquaquecetuba

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que a situação do sr. Andrade foi regularizada, sem ônus financeiros para o cliente. A empresa lamenta eventuais transtornos causados.