Decepção com celular

A vendedora me empurrou um aparelho ultrapassado, reclama leitora

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: Comprei um celular Nokia na loja da Vivo, em Santos, no final de abril. Para isso, usei 15 mil pontos que eu tinha com a operadora e o aparelho saiu de graça. Dois dias depois, o celular falhou. Fui a uma loja da Vivo em São Paulo e a atendente disse que o aparelho era ultrapassado e não tinha outro igual para a troca. Quando comprei, expliquei que precisava do celular para trabalhar, para enviar e-mails e me venderam um impróprio, lento e complicado para o envio. Queria trocar por outro modelo, pagando a diferença com pontos. Ivani Cardoso / São Paulo

Resposta da empresa: A Telefônica|Vivo informa entrou em contato com a sra. Ivani, e soube que a cliente não tem mais interesse em trocar o aparelho.

Réplica da leitora: Eu tenho sim, mas por outro modelo, porque o recebimento e envio de e-mails é lento e complicado. Perdi 15 mil pontos, soube que não vou poder trocar de aparelho pela Vivo durante um ano. Terei de comprar outro celular e colocar o chip da Vivo.