Debate e oficinas sobre consumo seguro

Evento tem por objetivo aprimorar a atuação de entidades no setor

Por Jerusa Rodrigues

A Secretaria Nacional do Consumidor, o Inmetro e a Anvisa realizam do dia 17 a 21 de junho a 1.ª Semana Nacional Consumo Seguro e Saúde. O evento – que conta com debates, reuniões e oficinas especializadas no assunto – tem por objetivo “aprimorar as articulações entre as entidades na atuação sobre produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde e segurança da sociedade”, diz nota divulgada pelo Ministério da Justiça.

Entre os participantes estão representantes do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, da Fundação Procon São Paulo, do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), da Associação Brasileira de Produtos Infantis (Abrapur), da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), do Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (Ibrac), e executivos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro, das Vigilâncias Sanitárias e de órgãos públicos de defesa do consumidor.

Na quarta-feira (19/6) o evento conta com o 2.º Seminário Internacional Consumo Seguro e Saúde.

Dados sobre o evento:

data: 17 a 19 de junho

local : Auditório Tancredo Neves – Ministério da Justiça. Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício sede – Brasília/DF

credenciamento no local