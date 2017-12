Dafiti não reembolsa cliente

Desde outubro consumidora tenta reaver seu dinheiro; acordo feito com o Procon não foi cumprido

Reclamação da leitora: Em outubro de 2014 pedi a troca de 10 produtos comprados na Dafiti pela internet – o que resultou em 10 vales troca. No dia 24 de outubro foi solicitado pelo atendimento da empresa a unificação dos vales troca, que no total somam R$ 732,10. O problema é que me mandaram um código unificado inválido e cancelaram todos os outros 10 vales com valores diversos e menores. Desde então a empresa já foi atuada pelo Procon e concordou em devolver o valor. Mas até o momento não realizaram nenhum depósito e não me respondem mais. Todos os canais de atendimento são inválidos: SAC, e-mail, Facebook, telefone. Não sei mais a quem procurar, pois não quero mais problemas ou contatos futuros com essa empresa. A preocupação com a marca é zero, o tratamento dado aos consumidores é no mínimo lamentável. E a unificação das informações é inexistente. Alexandra Campos / São Paulo



Resposta: A Dafiti pediu desculpas pelo ocorrido e informou que prestou os devidos esclarecimentos à cliente sobre sua manifestação.



Réplica da leitora: Gostaria de comentar a resposta da empresa Dafiti. Recebi um e-mail em 15 de dezembro da analista de solução dizendo que o reembolso não tinha sido efetuado por motivos internos e falha do departamento de informática da Dafiti. A empresa não sabe o que responder ao cliente e tudo é sempre responsabilidade do departamento financeiro. Até hoje não recebi meus vales ou meu dinheiro de volta. Desde o dia 24 de outubro a empresa Dafiti está retendo o dinheiro, sem nenhuma preocupação em resolver a questão. Na minha opinião isso é roubo. Mesmo diante do Procon a empresa mente, não tem a dignidade de honrar seus compromissos e não se importa com o consumidor. Como especialista em comunicação com o mercado, vejo uma marca falha, sem critérios.