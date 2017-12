Dados pessoais de cliente de empresa de telefonia são alvos de fraude

Fernanda Marques relata que a Vivo alterou o seu plano familiar, que ela divide com os filhos, por um mais caro. Ao entrar em contato com a empresa, a leitora foi informada que seus dados pessoais tinham sido usados por uma pessoa que fraudou seus documentos.

Reclamação de Fernanda Marques: “Há dois meses, tento solucionar um problema de fraude que ocorreu na Vivo. Meu plano familiar foi repentinamente alterado para o plano mais caro fornecido pela operadora e um celular Samsung Galaxy S7 foi retirado utilizando os pontos do novo plano, sem minha autorização e conhecimento. Minha filha, autorizada a falar em meu nome por meio de procuração, foi à Vivo do Shopping Iguatemi pedir esclarecimentos a respeito da mudança. Foi então que descobrimos que uma mulher desconhecida havia comparecido em uma autorizada pela Vivo e, portando RG falso com meus dados pessoais, conseguiu alterar o plano e retirar o celular. Os atendentes conseguiram encontrar no sistema a cópia do RG falso e entramos no mesmo momento com pedido de fraude e reversão das alterações. A Vivo, porém, demora para solucionar o caso”.

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que a situação mencionada pela sra. Fernanda Marques já se encontra regularizada, sem ônus financeiros para a cliente. A empresa entrou em contato com a sra. Fernanda para prestar os esclarecimentos das providências adotadas.”

