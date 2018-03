Curso voltado à defesa do consumidor

Estudantes a partir do 3.º ano podem participar

Por Jerusa Rodrigues

A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, oferece 6 vagas para estudantes a partir do terceiro ano das áreas de Direito, Economia ou Ciências Sociais para o curso Programa de Itercâmbio.

O curso terá discussões teóricas monitoradas sobre conceitos econômicos, sociológicos, jurídicos e de informação aplicados à defesa do consumidor; estudo de casos concretos, entre outros. Os participantes vão ter apresentar um trabalho no final do curso – que vai ocorrer entre 8 e 26 de julho, em Brasília.

A inscrição vai até o dia 14 de julho. Saiba mais sobre como participar clicando aqui.