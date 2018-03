Por Jerusa Rodrigues

A Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu as inscrições para o Curso Virtual para o Jovem Consumidor, elaborado em parceria com a Fundação Procon São Paulo. O curso será realizado de 14 de junho a 2 de agosto e o objetivo, segundo o Procon-SP, será proporcionar aos jovens consumidores brasileiros o conhecimento dos seus direitos, fomentando o exercício da cidadania.

O curso é oferecido para consumidores de todo País, porém a inscrição tem de ser feita no Estado onde o consumidor reside.

Para os consumidores do Estado de São Paulo, as inscrições devem ser realizadas do dia 22 a 26 de abril/2013, ou até o término das vagas disponíveis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Passo a passo sobre o curso:

Público alvo: o curso é voltado para os consumidores jovens, pois a linguagem é voltada a esse público, mas consumidores de todas as idades podem participar.

Período de aula:de 14 de junho a 2 de agosto.

Carga horária: 60 horas/aula

Certificado: será emitido a todos os alunos que concluírem e forem aprovados no curso.

Inscrições

Em São Paulo – de 22 a 26 de abril 2013

O interessado deverá encaminhar mensagem para o e-mail: cursos-procon@procon.sp.gov.br, com o assunto: CURSO JOVEM CONSUMIDOR com os seguintes dados:

nome completo (sem abreviação)

CPF

RG

e-mail

telefone fixo

telefone celular

endereço completo (inclusive CEP)

grau de escolaridade

ATENÇÃO: a ausência de qualquer um dos dados acima impossibilita a inscrição.

A mensagem deverá conter ainda a seguinte declaração: “Confirmo a veracidade dos dados e o meu interesse em fazer o curso no período de 14/6 a 2/8”.

IMPORTANTE: O aluno que não fizer o curso em que foi inscrito ficará impossibilitado de fazer o curso posteriormente.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Procon-SP

Para outras informações, acesse o site do Procon-SP