Cuidados ao alugar um imóvel

“É importante observar atentamente as condições do imóvel”, diz a consultora financeira do Finanças Práticas, Waldeli Azevedo

Por Luciana Magalhães*

1) Que cuidados devo ter?

Faça uma inspeção e verifique as condições do imóvel, observando atentamente todos os detalhes.

2) E com o contrato?

É importante que o documento inclua as obrigações e os direitos – tanto do locatário quanto do proprietário –, além das sanções, em caso do não cumprimento das obrigações estipuladas. Observe ainda os termos nos quais o aluguel será reajustado e evite acordos verbais. Como inquilino, você vai ter de assinar uma declaração de que o imóvel e todos os bens estão em bom estado. O ideal é que seja anexada uma lista no contrato, informando o que vai permanecer no imóvel.

3) E o IPTU?

O imposto segue vinculado ao nome do proprietário e não pode ser transferido para o inquilino. Para as outras cobranças, como água e luz, por exemplo, é recomendável que o locatário as transfira para o seu nome.

A versão completa do texto pode ser conferida no site do Finanças Práticas.

Fonte: Waldeli Azevedo, consultora financeira do Finanças Práticas

* texto publicado na versão impressa de O Estado de S. Paulo, em 18/11.