Cruzamento perigoso na Vila Maria

“Peço que a CET instale um semáforo o mais rápido possível”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Peço que a CET instale urgentemente um semáforo no cruzamento da Rua da Gávea com a Rua Newton Braga, na Vila Maria Baixa. Frequentemente ocorrem colisões de veículos por conta do intenso trânsito no local. Especialmente no horário de pico da tarde e da noite. No dia 22/5, por volta das 18 horas, houve um acidente que pôs em risco a vida de motoristas e pedestres. Peço urgência na instalação desse semáforo. Mercedes Tibério Caldeira / São Paulo



Resposta da empresa: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o cruzamento das ruas da Gávea com a Newton Braga já foi objeto de estudos pela engenharia da CET, que constatou baixo fluxo de veículos na via transversal. A implantação de semáforos segue uma série de critérios técnicos, como segurança, demanda de veículos e pedestres e acessibilidade. Diante das características do local, a CET é favorável à manutenção das condições atuais de tráfego. Ainda ressalta que o cruzamento está sinalizado com legenda de solo e placa Pare regulamentando a Rua da Gávea como via preferencial.

Réplica da leitora: A resposta da CET não soluciona o problema. Continua sendo difícil transitar no local, por causa do intenso fluxo de veículos. Os carros que trafegam pela Rua Newton Braga para acessar a Rua Araritaguaba não têm visibilidade para cruzar a Rua da Gávea, ocorrendo as colisões. Reitero o pedido da instalação do semáforo.