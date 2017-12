Criatividade para sinalizar perigo

Prefeito deveria ser mais exigente com as empresas, diz leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Cabos da AES Eletropaulo, NET, VIVO,TIM, etc. Pretendo registrar neste espaço minha indignação ao total descaso com que a Prefeitura de São Paulo vem tratando dos problemas de cabos instalados nos postes da cidade. Na gestão passada, uma das bandeiras do antigo prefeito era “Cidade Limpa”, com restrições aos outdoors. Será que nosso atual prefeito não pode exigir das empresas que utilizam os postes que pelo menos tenham regras para manter a cidade limpa e, principalmente segura? O cruzamento fica na Avenida Santa Catarina com a Rua Lacedemônia.

Luiz Roberto Moura Bonadia / São Paulo