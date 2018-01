Créditos mensais de celular não aparecem para cliente

Wellington Budim é cliente da TIM e paga mensalmente R$ 32 mais um bônus como crédito. Ele notou que em outubro esse valor não foi processado, mas não conseguiu resolver o problema diretamente com a empresa.

A assessoria de imprensa da TIM afirmou que o leitor estava em outro plano e regularizou a situação do acesso do consumidor aos créditos.

Reclamação do leitor: “Tenho um plano com a TIM em que todo mês pago R$ 32,00. Esse valor, mais bônus, é acrescido como crédito em meu celular, sempre no dia 1 de cada mês. Nesse mês de outubro, não foi depositado. Tento entrar em contato e só protelam a solução, mas não concretizam.”

Resposta da empresa: “O Centro de Relacionamento com o Cliente da TIM entrou em contato com o Sr. Wellington Budim e informou que seu acesso, que se encontrava no plano pré-pago, retornou ao plano solicitado pelo cliente.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.