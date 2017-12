Creches em Itapevi não têm vagas

Prefeitura diz que inscrição para outras crianças será no mês de outubro

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: Há dois meses consegui uma vaga na creche para o meu filho de 2 anos, em Embu das Artes. Como minha casa foi vendida, mudei-me para Itapevi, perto da estação de trem Engenheiro Cardoso. A diretora da creche falou não ser possível a transferência entre as cidades. Em Itapevi, procurei uma vaga, e não havia nenhuma. E a inscrição para conseguir uma seria só em outubro. Mas não posso ficar até esse mês sem trabalhar! Selma Gonçalves dos Santos / Itapevi

Resposta da prefeitura: A Prefeitura de Itapevi informa que está atenta às demandas da comunidade com relação a vagas em creches na cidade. No que tange ao pedido da moradora Selma Gonçalves dos Santos, a prefeitura disse que deve instalar uma nova creche municipal na região, com 250 vagas, no início do próximo semestre. Orienta a moradora a procurar a Secretaria de Educação e Cultura, localizada à Rua Dimarães Antonio Sandei,123, Vila Nova Itapevi, para se informar sobre essas vagas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: Minha rua fica a 5 minutos do Cemeb do Jardim Vitápolis. Já o local em que está sendo construída a creche fica bem distante de onde eu moro, e não posso ficar sem trabalhar até conseguir uma vaga.