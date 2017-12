Cratera no Guarujá

“Buraco é culpa das enormes carretas que passam na região”, relata leitor

Por: Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: É vergonhosa a situação do trecho final da Rua Arilene Farinazzo Ferreira, na esquina com a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Boa Esperança. Essa cratera é o resultado da constante passagem de carretas com contêineres e cargas pesadas, mesmo sendo proibido. Essa irregularidade prejudica os moradores. Até a viatura da Polícia Militar não passa mais pela rua para evitar solavancos. Além disso, há duas carrocerias que estão há 3 meses estacionadas no mesmo lugar. Quando a prefeitura do Guarujá tomará providências? Ricardo Nunes / Guarujá

Resposta da prefeitura: A Secretaria de Operações Urbanas de Guarujá esclarece que o bairro Jardim Boa Esperança vem sentido diretamente, ao longo dos últimos anos, o impacto da expansão portuária e econômica do Brasil. E um dos reflexos disso no Guarujá é o acúmulo de caminhões trafegando nas Rodovias e ruas da cidade. Em especial na Rua Arilene Farinazzo Ferreira, dada a sua proximidade com a Rua Idalino Pinez, única via de acesso ao Porto de Guarujá. A Secretaria ressalta que fará o serviço de tapa-buraco no trecho entre as Avenidas Mário Daige e Santos Dumont, e buscará recursos para realizar o completo recapeamento da via.

foto: Ricardo Nunes