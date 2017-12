Erro da Telefônica/Vivo prejudica cliente

Todo mês sofro com corte das linhas, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde o dia 23/8/13, quando notei uma cobrança indevida por parte da Telefônica/Vivo, tenho de entrar em contato com a operadora mensalmente solicitando a correção da cobrança. Desde então, todo mês, sofro com corte das linhas, sob a alegação de que há pagamentos pendentes. Por inúmeras vezes enviei os boletos e os comprovantes de pagamentos demonstrando que estou em dia com a operadora, já registrei vários protocolos e de nada adiantaram. No prazo máximo de 60 dias voltam a cortar as linhas. No dia 24/6 completaram 40 dias sem telefone. Registrei queixa na Anatel, mas até o momento serviu apenas para solicitar mais prazo para a operadora. Peço ajuda! Wander Antunes Fernandes / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que o caso está sendo apurado e assim que a empresa tiver as informações solicitadas entrará em contato com o cliente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: O caso ainda não foi solucionado.