Falha na entrega dos Correios

O objeto foi extraviado e não querem me reembolsar, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 8/4, segundo o site dos Correios, houve uma tentativa de entrega em minha residência, mas o carteiro não foi atendido. Estranhei, pois minha mãe passa o dia todo em casa. Fiquei esperando outra tentativa de entrega, já que geralmente são 3, mas não aconteceu .Fui até uma agência próxima à minha residência e o produto não estava lá. Procurei no centro de distribuição e também não o localizaram. O funcionário informou que eu deveria solicitar o reembolso pelo site dos Correios. Entrei no site, relatei e recebi e-mail pedindo para aguardar. Liguei nos Correios para saber sobre essa situação e fui informado de que o pedido de reembolso havia sido encerrado. Abri outra solicitação e recebi uma resposta por e-mail pedindo dados da minha conta corrente para receber o reembolso. Passei os dados no mesmo dia e fiquei esperando. Para minha surpresa, outra vez recebi um e-mail dizendo que tinha sido um erro e os Correios não iriam me reembolsar, pois o reembolso deveria ser feito pelo site americano, onde fiz a compra. Isso é ridículo! Foram eles que fizeram apenas uma tentativa de entrega. Houve uma falha no sistema de entregas ou perda do produto e eu recebo essa resposta?! Tiago Lourenço / São Paulo

Resposta: Os Correios informam que o objeto em questão foi extraviado. Orienta que, neste caso, conforme as normas postais internacionais, o remetente tem direito à indenização. Para que o pagamento seja feito ao destinatário, o remetente precisa autorizá-lo na administração postal contratada na origem. Essas informações foram prestadas ao sr. Lourenço por meio do canal Fale com os Correios.

Réplica do leitor: O problema continua. O remetente informa que não recebeu o produto de volta e agora vai ficar nesse empurra-empurra sem fim.