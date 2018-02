Correios perdem objeto

Não confio mais nessa empresa, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora:No dia 17/3 enviei um objeto pelos Correios de Florianópolis/SC para Diadema/SP. Como o prazo não foi cumprido, no dia 29/3 protocolei uma reclamação, solicitando a entrega do objeto, bem como a indenização. Porém, não recebi contato nem indenização. Reclamei na Ouvidoria e também fui ignorada. Até onde vai a incompetência dos Correios? Peço a intervenção do jornal para que casos como esse não se repitam. Márcia Cunha Varaschin / Santa Catarina

Resposta: Os Correios informam que a cliente tem direito à indenização, conforme as normas postais. O valor correspondente deve ser creditado em sua conta corrente em até 10 dias úteis, a partir de 14/4. Essas informações foram repassadas à cliente pelo canal Fale com os Correios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: Só posso encerrar essa reclamação, quando a indenização devida for realmente depositada na minha conta. Não confio em palavras e promessas feitas pelos Correios. Está mais do que comprovado que eles não têm a menor seriedade.