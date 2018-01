Sedex demora até 9 dias para ser entregue

É vergonhoso o desserviço dessa empresa, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Estou indignado com serviço dos Correios. O Sedex pode demorar até 9 dias corridos para ser entregue. Bem maior do que o prazo anunciado na propaganda, que é de 1 dia. Além disso, sou obrigado a aguardar 10 dias. Caso não queira, tenho de buscar a encomenda na região da Vila Santa Catarina. A mesma situação aconteceu no mês passado e, ao ir até a agência, notei que várias pessoas também estavam com o mesmo problema. Um absurdo! Marcelo Campos / São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: Os Correios informam que o objeto foi entregue dia 13/6. Esclarece também que a entrega de correspondência é feita normalmente no local apontado pelo cliente. Já para a entrega de encomendas, dependendo da localidade, os Correios adotam um modelo diferenciado e temporário, para evitar que sejam roubadas. Hoje, ao simular o envio de encomenda no site dos Correios, o cliente já recebe a informação sobre a restrição ou não de entrega na área de destino.

Réplica do leitor: A encomenda só foi entregue no dia 13/6, porque fui buscar na agência. Ou seja, paguei para receber em casa, mas tive de ir até a agência central da Vila Santa Catarina, para não esperar 8 dias úteis. A previsão de entrega estava para o dia 24/6. Os Correios alegam que não entregam em bairros perigosos. Isso é discriminação contra a periferia. O serviço foi pago e tem de ser entregue na residência de quem o contratou.