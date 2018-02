Correios não entregam correspondência em Itaquaquecetuba

“Os carteiros não entregam as encomendas na minha rua”, relata leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo dos Correios. Os carteiros não estão entregando as encomendas e colocam no rastreamento que o destinatário estava ausente, o que não é verdade. Liguei no Centro de Distribuição do Correios de Itaquaquecetuba e o atendete informou que os carteiros tem medo de assalto e que algumas correspondências não são entregues. Me orientou a procurar uma transportadora para entregar os produtos quando fizesse uma compra nos sites. Um absurdo! Recebo entregas de outras transportadoras e nunca houve problema de assalto onde eu moro. Já reclamei na Ouvidoria dos Correios, mas de nada adiantou. Christiano Facioli Rezende / Itaquaquecetuba

Resposta: Os Correios informam que realizou uma visita técnica à residência do cliente e constatou que as entregas das encomendas e a correspondência vem sendo entregue no local regularmente.

Réplica: A resposta é ridícula. Só estou recebendo as encomendas depois de ligar várias vezes para o centro de distribuição dos Correios de Itaquaquecetuba. Porém, quando eu não ligo, eles simplesmente mandam uma carta para que eu retire a encomenda na agência. Um absurdo!