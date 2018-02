Correios confirmam equívoco

Há mais de um mês aguardo resposta à minha reclamação, diz leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Preciso denunciar os Correios, seu péssimo atendimento e seus desmandos – baseado no monopólio comercial que detém -, em especial sobre o Disk Coleta – (serviço de coleta domiciliar de encomendas nacionais e internacionais), que utilizo desde 2010. Esta reclamação já foi feita na Diretoria Regional dos Correios, no atendimento telefônico, na Ouvidoria e até no Ministério das Comunicações. Mas ninguém responde! É mais de 1 mês de espera! Durante este período em que utilizo o serviço, ele sofreu diversos reajustes de tarifa. Concomitantemente a isso, fui informado pela carteira de que a coleta não será mais realizada na sala e que nós seríamos responsáveis por levá-las até a portaria. Com um detalhe: às 16 horas em ponto. Esse tipo de medida arbitrária e unilateral não leva em consideração um contrato de 3 anos, com custos fixos mensais em torno de R$ 5 mil. Será que o próximo passo será exigir que às 16 horas em ponto deixemos a caixa dentro do caminhão dos Correios ou no centro de distribuição? Será que vamos pagar aos Correios para que, nós mesmos façamos o trabalho? Eu não vou deixar as caixas na portaria do prédio, afinal, se forem roubadas, quem paga? Felipe Castro / São Paulo

Resposta: Os Correios esclarecem que houve um equívoco ao suspender a coleta de correspondências do cliente sr. Felipe Castro. Informa que o problema foi identificado e o serviço, normalizado. A ECT visitou o cliente para esclarecer o fato.

Réplica do leitor: O problema foi solucionado. Mas sem o Estadão eles continuariam ignorando o meu problema.