Correios atrasam entrega de pacote enviado por Sedex

A leitora Erica Oliveira reclama contratou o serviço Sedex 10 para enviar documentos, mas os Correios atrasaram a entrega. O Sedex 10 é um serviço expresso que garante entrega até as 10 horas da manhã do dia útil seguinte ao da postagem.

Em resposta, os Correios pediram desculpas pelo atraso no horário e informaram que o pacote foi entregue no dia correto.

Reclamação de Erica Oliveira: “Gostaria de registrar o atraso no envio de documentos via Sedex 10. Compramos e pagamos o serviço Sedex 10. Às 15h do dia 7/11, o mesmo ainda não tinha sido entregue. Não é a primeira vez que ocorre esse tipo de problema. Quero informar ainda a dificuldade em registrar essa reclamação nos Correios.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “Os Correios lamentam o atraso na entrega do objeto. O objeto foi entregue no dia 7/11/2016. O recibo foi assinado por Nicole Oliveira. Caso a sra. Erica deseje outras informações, solicitamos que entre em contato com a empresa por meio dos canais de atendimento em www.correios.com.br ou pelo telefone 0800 725 0100”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.