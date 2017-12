Convênio erra cadastro e não envia boleto para cliente

Eliane Lima pediu ao seu convênio médico que enviasse os boletos bancários para sua residência, o que não ocorreu, ou que colocassem em débito automático, o que foi negado sob a justificativa de que a empresa não faz esse tipo de cobrança.

Com medo de esquecer de pagar uma mensalidade, a leitora pediu a ajuda da reportagem do Estadão, que procurou a Notredame na quinta-feira, 16. O convênio resolveu o problema no mesmo dia e se comprometeu a enviar os boletos para a residência de Eliane.

Reclamação da leitora: “Meu marido fez um plano de saúde da Notredame em outubro do ano passado. Desde então, nunca recebemos um boleto de cobrança em nossa residência. Já telefonei e mandei e-mails para todos os setores possíveis e, além de não responder, não solucionam o caso. Solicitei então que o mesmo fosse colocado em débito automático e eles disseram que não trabalham com essa opção. Tenho que entrar no site todos os meses para pegar a 2ª via do boleto mas fico preocupada, pois há lugares para onde viajo que fico sem acesso à internet. Além disso, conheço uma pessoa que, por esse mesmo problema, acabou esquecendo de pagar um boleto e foi excluída do convênio. Gostaria de entender qual é a dificuldade em mandar o boleto para a residência.”

Resposta da empresa: “A beneficiária estava com um parâmetro cadastrado em sistema com definição para retirada de boleto exclusivamente pelo site. A ouvidoria acionou o faturamento que alterou esta regra para envio do boleto para a residência. Com relação à cobrança com débito automático, não foi identificado nenhum impeditivo, basta o cadastro da beneficiária diretamente em seu banco. Prestamos estes esclarecimentos à Sra. Eliane da Lima Silva, que ficou satisfeita com o retorno. Em tempo, solicitamos a apuração dos contatos dela com o call center e PME para identificarmos se houve falhas a fim de adotarmos as devidas ações corretivas, se necessário. Vamos também monitorar o recebimento do boleto por correspondência.”

Comentário da leitora: “Isso só foi possível graças à interferência do jornal, pois antes eu já havia tentado todos os canais e setores possíveis e nada foi feito. Espero que de agora em diante realmente funcione.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.