Contas de luz vêm com valor errado

“Meu receio é receber cobranças com juros da AES Eletropaulo”, diz leitora



Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Desde março estou tendo problemas com a AES Eletropaulo. Nesse mês, os funcionários, em vez de registrarem meu uso real, colocaram na conta o valor mínimo. Na última leitura, em 10/5, recebi uma fatura zerada. Após muito questionar o funcionário, descobri que ao trocarem o relógio esqueceram de cadastrar o número novo. Liguei na Eletropaulo relatando o ocorrido e a atendente informou que a situação será regularizada a partir da próxima conta. Sinto que terei problemas com as contas futuras, pois vão cobrar um valor alto de ICMS por erro dos próprios funcionários. Maria Alice Nunes / São Paulo

Resposta da empresa: A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que foram encontradas inconsistências, após troca do medidor feita em fevereiro. O cadastro da cliente já foi corrigido no sistema da distribuidora. A concessionária acrescenta ainda que a sra. Maria não terá de arcar com nenhum ônus ou prejuízo por conta da modificação no cadastro.

Réplica da leitora: Sei que houve o cadastro do relógio, mas meu receio são as contas retroativas. Como serão cobradas? Com juros?