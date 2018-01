Conta da ‘bandeira vermelha’ da Eletropaulo é contestada por cliente

Reclamação do leitor: A AES eletropaulo vem me cobrando um valor maior de tarifa na bandeira vermelha do que o legalmente instituído. Na bandeira vermelha foi estipulado o valor de R$ 0,055 por kwh consumido, contudo a empresa fornecedora de energia vem me cobrando valor superior a este, sendo R$ 0,255 por kwh por mim consumido. desta forma, se trata de cobrança equivocada e ilegal, pois não se trata de cobrança do valor correto legalmente disposto. Em minha última conta, o consumo foi de 222 kwh, o qual na bandeira vermelha, se cobrado de forma correta, resultaria no valor de R$ 12,21 porém estão cobrando R$ 56,80. Já verifiquei com outras cinco pessoas e todas as contas estão com cobrança de bandeira vermelha maior que o estipulado pela regulamentação da ANEEL. É impossivel tirar duvidas pelo atendimento telefonico, ninguém sabe explicar o que esta acontecendo. /José Marciano da Silva Neto – São Paulo/SP

Resposta da Eletropaulo: Em resposta ao Estado de S.Paulo, referente ao questionamento do Sr.José Marciano, A AES Eletropaulo comunica que o valor informado atualmente nas contas de energia elétrica corresponde à soma entre a tarifa base e o adicional de bandeiras tarifárias vigente, sejam elas verde, amarela ou vermelha.

Segue exemplo de cálculo por kWh, no caso da bandeira vermelha, em vigor no mês de maio:

R$ 0,20086 (tarifa base)

R$ 0,055 (preço da bandeira vermelha)

0,20086+0,055 = 0,25586

O preço final informado na conta é de R$ 0,25586 por kWh.

A empresa esclarece ainda que o sistema de bandeiras tarifárias é determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Comentário do leitor: Discordo totalmente da resposta da Eletropaulo que pelo que venho pesquisando está mandando resposta “automática” a quem questiona o cálculo de forma errada que esta sendo feito por eles. O que diz a resolução que explica a cobrança de bandeiras tarifarias é que a cada 100 kWh o cliente pagará R$ 0,05 a mais por cada kWh sobre o que kA esta sendo pago normalmente por kWh.

Outra parte equivocada da resposta que eles enviaram a vocês é de que o cálculo da tarifa básica para o mês de maio é de R$ 0,20 (vinte centavos) e que a tarifa da bandeira vermelha é de R$ 0,05 (cinco centavos) e que a cobrança de bandeira vermelha simplesmente é a soma pelo que já estamos pagando normalmente por kWh + Bandeira vermelha, totalizando um valor de bandeira vermelha de R$ 0,25 e não R$ 0,05 conforme diz a resolução da Aneel. Basta navegar por sites de reclamações para ver que muita gente esta questionando o erro, porém a resposta automática deles não esclarece e tampouco eles assumem o erro que esta muito claro.