Consumo consciente

Pesquisa Akatu mostra que brasileiro valoriza mais a sustentabilidade que o consumismo

Por Jerusa Rodrigues

O Instituto Akatu lançou nesta quinta-feira (25/4) a Pesquisa Akatu 2012: Rumo à Sociedade do Bem-Estar. Foram entrevistadas 800 pessoas com mais de 16 anos, de todas as classes sociais e de 12 capitais e/ou regiões metropolitanas de todo o País.

O resultado indica que os consumidores estão mais bem informados sobre sustentabilidade, têm mais interesse pela responsabilidade social empresarial e estão mais críticos em relação às empresas.

