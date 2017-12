Consumidores com ensino superior são maioria entre “superendividados”

Um levantamento da Fundação Procon São Paulo entre consumidores “superendividados” identificou que a maioria deles possui ensino superior. A análise foi feita entre participantes do Programa de Apoio ao Superendividado (PAS), trabalho do Procon em parceria com o Tribunal de Justiça, e apontou que 46% concluíram um curso de graduação; entre os demais, 38% possuem ensino médio completo, 13% ensino fundamental e 2%, pós-graduação.

“O que a gente percebeu foi que muitas pessoas mesmo com ensino superior não conseguem compreender os contratos bancários e acabam se endividando cada vez mais”, disse o coordenador do Núcleo de Tratamento ao Superendividamento do Procon-SP, Diógenes Donizete.

Por superendividamento, entende-se que as prestações a serem honradas pelos consumidores superam a capacidade de pagamento e receita mensal, comprometendo a sua subsistência básica, como alimentação, moradia e educação.

O levantamento trouxe ainda outros dados entre 658 pessoas que participam do PAS: 68% estão empregados, 48% estão casados e 52% são do sexo masculino. A faixa etária mais presente está entre 31 e 40 anos (26%) e os que têm mais de 70 anos são os que menos procuraram o programa (2%).

A pesquisa indicou as principais causas do acúmulo de dívidas: em 41% dos casos houve “descontrole financeiro” por parte do consumidor e 22% dos casos a razão foi o desemprego. Outras razões também são apontadas, como doença pessoal ou familiar (12%) e redução de renda (14%).

Para Donizete, é necessário entender como aquela situação de endividamento foi formada para tentar solucioná-la. “Precisamos entender para aí então ajudar e orientar. Analisamos o perfil e os contratos firmados pelo consumidor para tentar alcançar uma negociação e conciliação”, explicou. O serviço está aberto a quem procurar o Procon-SP, que irá analisar e constatar se o perfil se encaixa no atendimento do Núcleo.

