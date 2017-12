Consumidora reclama de descredenciamentos na rede da Unimed Paulistana

Reclamação da leitora: Solicito orientação sobre meus direitos como cliente da Unimed Paulistana, plano Supremo. Há muitos anos, entrei com meus dois filhos neste plano, que foi cuidadosamente escolhido, apesar do preço, principalmente pelos hospitais e pronto-socorro disponíveis. Na época, ofereciam um numero razoável de hospitais de primeira linha, entre eles, o Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Samaritano, Hospital Santa Helena, Hospital Nove de Julho, Hospital do Coração, HCOR, para todo tipo de ocorrência. O Guia do Cliente era impresso e sua validade era constante.

Agora, sequer disponibilizam o guia impresso, apesar de constar no site a possibilidade de solicitação, não passa de um truque, pois apesar de recebermos um email informando que dentro de alguns dias será entregue pelo correio, isso não ocorre. E o motivo da indisponibilidade do guia impresso é obvia: Não é mais possível imprimir na gráfica o guia, devido à enorme quantidade de descredenciamentos que ocorrem diariamente!

Além disso, a tentativa de renegociação para recredenciamento dura meses, em muitos casos, mais de ano. Enquanto isso, eles continuam constando do guia online, disponível no site, porém ao checar junto às instituições, somos informados que o atendimento está suspenso. Com isso , o número de hospitais e serviços disponíveis vem caindo constantemente e quando substituídos, não obedecem ao mesmo padrão e ainda assim a mensalidade não sofre adequação em relação a todas esses perdas. /Maria Luisa Cardoso de Oliveira – São Paulo/SP

Resposta da Unimed Paulistana: A Unimed Paulistana informa que as alterações da rede credenciada ocorrem em função das negociações para a manutenção da prestação de serviços por parte dos prestadores contratados. Os Hospitais Samaritano e Nove de Julho solicitaram o descredenciamento. Já o Hospital Oswaldo Cruz permanece em nossa rede de atendimento e o Hospital do Coração está em negociação com a Unimed Paulistana.

Ressaltamos que o atendimento do Hospital Unimed Santa Helena (Atendimento em PS, Internações Eletivas e alguns exames) e o Hospital Sírio Libanês (Internação Eletiva) permanece inalterado.

No guia médico , através do site, o cliente tem a opção de fazer a busca de acordo com o tipo de atendimento que precisa (Hospital e Pronto Socorro). Os hospitais mencionados constam como atendimento hospitalar normal , ou seja, internações eletivas. Já providenciamos o envio do guia médico para a cliente, via sedex.

Comentário da leitora: Mais uma vez aquelas respostas de praxe, que falam, falam e não respondem nada. Minha mensalidade continua igual a do plano que escolhi, não baixou! Tiraram diversos pronto socorros e hospitais, sem contar os médicos e o valor e as atualizações de valor continuam como se eu pudesse ainda usar todos eles! Se os hospitais pedem o descredenciamento não é meu o problema, é da Unimed Paulistana, que tem obrigação de repor ou baixar o valor do plano porque não estou tendo o que ‘comprei’!