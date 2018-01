Consumidora reclama de descaso da Sony

Celular resistente à água está desde dezembro na assistência técnica; prazo para conserto venceu em 27 de janeiro



Reclamação da leitora: Gostaria de fazer uma séria reclamação contra a Sony Xperia. Em março do ano passado comprei um celular para minha filha, o lançamento da Sony, um celular resistente à água, para brincarmos na piscina. Em dezembro de 2014 a proteção em uma das entradas do celular caiu. Como ainda estava na garantia, levei o aparelho no dia 29/12 a uma assistência indicada pela Sony. A autorizada passou um prazo de 20 dias úteis para resolver o problema. No dia 27/1, quando venceu o prazo, não tive notícias do conserto, mas resolvi esperar até o dia 30/1. Liguei na assistência nesse dia e me informaram que o celular estava em poder da Sony e me passaram um telefone. Liguei no mesmo dia para Sony e a atendente informou que o aparelho só chegou na empresa no dia 7/1, e que ainda estava no conserto. Desse dia para cá tenho ligado todos os dias para Sony para obter notícias, mas ninguém passa uma informação concreta. Falaram até que lá consta que solicitei a troca do aparelho, e nunca fiz essa solicitação. E me falaram que eles precisam me ligar para me informar o que aconteceu, mas ninguém liga. Já se passaram 36 dias úteis e ninguém sabe do meu celular. Um descaso com o cliente, um abuso, pois o celular foi muito caro e não tem nem uma assistência adequada. Não sei mais o que fazer para obter noticias do celular, por isso peço ajuda de vocês. Patrícia Grubel/ São Paulo

Resposta da empresa: A Sony Mobile informa que fará a retenção do produto e posteriormente a análise de troca.

Réplica da leitora: O atendente tinha me falado que trocaria o aparelho. Não que estava em análise. Um descaso!

*foto: Divulgação (3/9/2014) – Sony SmartBand Talk e Sony Xperia Z3