Consumidora reclama contra interrupções no fornecimento de energia

Reclamação da leitora: Na madrugada do dia 28/12 houve um temporal e consequente falta de luz no meu bairro, até aí entendo. Ocorre que do dia 28 até aqui [15 de janeiro] já houve 5 quedas de energia. Me parece muito para um período tão curto de tempo. lembrando que hoje é 15 de janeiro. No dia 7 de janeiro, ficamos sem luz depois dia 12. Dia 14, ficamos sem luz desde às 16:30hs até as 24:00hs e hoje às 9h da manhã estávamos de novo sem luz, sendo que hoje de manhã não choveu, não caiu raio, etc… Ao ligar para Eletropaulo e perguntar a razão a atendente disse que a empresa não disponibiliza a informação. Depois de muita insistência de minha parte fui atendida pela supervisora que apenas reiterou que a Eletropaulo não informa ao cliente o motivo e disse ainda que não há nenhum canal na empresa ao qual o consumidor possa recorrer. /Claudia Anaf – São Paulo/SP

Resposta da Eletropaulo: Em resposta ao Estado de S.Paulo, referente ao questionamento da Sra. Claúdia Anaf, a AES Eletropaulo informa que condições climáticas adversas, com grande incidência de descarga atmosférica e ventos de aproximadamente 100km/h, ocasionaram fortes interferências na rede elétrica em toda a área de distribuição. Além disso, alagamentos e árvores em vias afetam o tempo de atendimento das ocorrências. A distribuidora esclarece que tem mantido um plano de investimentos crescente, de forma a assegurar não só o atendimento ao crescimento no consumo de energia elétrica, mas também para garantir a melhoria da qualidade do fornecimento.

Comentário da leitora: A Eletropaulo respondeu o óbvio, ululante referente ao temporal de 28/12. Ocorre que depois disto houve mais 4 vezes falta de luz, sendo que a última foi de manhã, num dia ensolarado.tudo está descrito no meu e-mail anterior. Para variar deu uma informação genérica. Não respondeu nada do que eu perguntei. Não dá informação sobre o que de fato ocorreu quando o consumidor liga para lá e menos ainda respondeu porque no meu quadrilátero falta mais luz que no resto do bairro. A resposta de hoje é pura enrolation. Acho que a solução é pagar a conta em juízo. Se o consumidor é desatendido em tudo porque tem que pagar?