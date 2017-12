Consumidora alega ter sido vítima de propaganda enganosa

TIM diz que perdeu as gravações da venda do plano

Reclamação da leitora: Escrevo ao Estadão para reclamar da operadora TIM. No dia 18/12 contratei da TIM um plano pós-pago no valor de R$44,90. A atendente me confirmou, por diversas vezes, que seriam 300 Mb de dados diários para navegação na internet pelo celular. Ainda me disse que o contrato seria verbal, e caberia tudo que ela havia dito em ligação. Contratei o plano, porém, para minha surpresa, no outro dia descubro que não eram 300 Mb diários, e sim mensais. Pedi o cancelamento, onde foi confirmado pela atendente, mas tive mais uma surpresa. O plano não havia sido cancelado, isso só foi feito quando liguei novamente. Apesar de o plano não ter sido usado, estão me cobrando por ele. Um plano contratado com base em uma informação errada, enganosa. Pedi as gravações das ligações e me respondem que o sistema deles deu pane e que perderam todas as gravações. Um Absurdo! Como posso proceder?Cristiane Tenan/São Paulo

Resposta: O Centro de Relacionamento com Cliente TIM entrou em contato com a sra. Maria Angela Tenan para informar a baixa do valor em aberto. Para mais informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa (www.tim.com.br) ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone.

Réplica da leitora: Infelizmente a TIM não retirou a cobrança. Vou à Justiça.