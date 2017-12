Consumidor tem notebook furtado no Starbucks

Daniel Borges estava em uma reunião na cafeteria Starbucks da Alameda Santos, na zona sul de São Paulo, quando notou a falta de sua mochila, onde estava guardado, entre outros itens, um notebook.

O leitor registrou boletim de ocorrência, mas reclamou com o Starbucks para saber o que o estabelecimento faria em relação ao seu caso. A empresa entrou em contato com Borges e se posicionou lamentando o fato.

Reclamação do leitor: “Tive uma reunião na Starbucks da Alameda Santos às 19h30, e alguns minutos depois percebi que a mochila com meu Macbook foi furtada na mesa em que eu estava sentado com mais 4 pessoas, sem ninguém perceber. Fiquei mais indignado quando fui informado pelos funcionários que isso acontece com frequência, inclusive no dia anterior havia acontecido uma ocorrência parecida. Não tive acesso às imagens da câmera, mas a funcionária confirmou que o furto foi realizado por 3 pessoas. Eu já estou buscando meus devidos direitos, inclusive estou fazendo um B.O., mas e a Starbucks, o que fará por mim?”

Resposta da empresa: “Oferecer um ambiente seguro e acolhedor aos nossos clientes é a essência de nossa missão e de nossos valores como companhia. Lamentamos pela experiência do Sr. Daniel e informamos que a companhia já entrou em contato com ele e segue à disposição.”

