Consumidor será indenizado por ausência de peças em móveis

Distribuidora vendeu armário e rack, mas consumidor não pôde utilizá-los; Justiça negou apelação da empresa e manteve condenação

Uma distribuidora de móveis e eletrodomésticos terá de indenizar em R$ 8 mil a título de danos morais um consumidor que teve problemas em produtos adquiridos no local. O cliente comprou um armário e um rack, mas constatou a ausência de peças necessárias para a montagem dos produtos, o que o impedia de utilizá-los.

A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás, que manteve sentença de 1.ª instância proferida pelo juízo da comarca de Quirinópolis. A empresa havia entrado com recurso para suspender a decisão monocrática, mas teve a apelação negada.

No processo, o consumidor relata que adquiriu os produtos e, ao constatar a falta das peças, foi à loja reclamar da situação. Após não ter recebido atendimento satisfatório, ele recorreu ao Procon da cidade, que tentou intermediar uma negociação sobre o problema. Diante do resultado infrutífero, o cliente entrou com um processo na Justiça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Após detida análise dos autos, evidencia-se a existência de nexo de causalidade entre os defeitos indicados nos autos, já que os móveis adquiridos foram entregues faltando peças, aliado ao dano sofrido pelo autor/apelado, já que não pôde deles se utilizar, bem como teve que entrar com a presente ação para ver os produtos defeituosos substituídos por outros, já que as peças não existiam no estoque da loja”, expôs o relator da apelação, juiz Sebastião Luiz Fleury.