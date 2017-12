Consumidor reclama que internet do celular foi suspensa

José Zanforlin, que diz manter um controle do seu uso da internet no celular, reclama que a Vivo cortou seus dados neste mês. O cliente, que divide o plano com sua esposa, tentou contato com a empresa, pedindo explicações, já que nunca consome todos os dados a que tem direito.

Em contato com a reportagem do SP Reclama, a Vivo informou que não identificou nenhuma anormalidade no plano de Zanforlin e que ele consumiu toda a internet do mês.

Reclamação do leitor: “Recebi uma mensagem da Vivo falando que consumi todo meu plano de dados e que por causa disso eles bloquearam meu acesso à navegação. Eu e minha esposa, que está na segunda linha do plano, mantemos um controle para isso não acontecer. Vendo nosso histórico de consumo dos últimos 6 meses, não passamos da metade do nosso pacote de dados em nenhum mês.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já entrei em contato com a área de relacionamento que não pode fazer nada e também diz que não pode me fornecer os detalhes de uso para eu confirmar que não utilizei todo meu plano. Liguei na ouvidoria da Vivo, e fui informado que, no si eu não utilizei todo meu plano, mas que eles vão abrir um chamado, com limite de resposta de uma semana. Fui informado que, se eu quisesse um atendimento mais rápido, que eu ligasse no suporte técnico. Liguei no suporte técnico e fui informado que eles não poderiam fazer nada, porque a ouvidoria abriu um chamado e agora tenho que esperar 7 dias e ficar totalmente sem acesso ao serviço que estou pagando para utilizar.”

Resposta da empresa: “A Vivo informa que apurou o caso do Sr. José Albuquerque Zanforlin e não localizou nenhuma anormalidade no plano de dados contratado. A empresa constatou que foi utilizado GB além do plano contratado. As condições contratuais estão disponíveis no website www.vivo.com.br. A empresa informa ainda que o cliente contrata o plano que melhor lhe convier. Se utilizar toda a franquia contratada, até os 30 dias fechados, o cliente tem a opção em adquirir um pacote adicional.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.