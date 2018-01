Consumidor reclama de vazamento recorrente em torneira da Hydra Corona

por André Caceres

Luiz Ribeiro recebeu uma torneira da marca Hydra Corona com defeito e a troca foi realizada na loja da compra, mas a dor de cabeça com o problema persistiu. Após encaminhar o produto para a assistência técnica recomendada pelo fabricante, o leitor disse que a torneira continua com vazamento.

Em resposta, a empresa afirmou que acertou com o cliente o envio de um produto do mesmo modelo com uma voltagem diferente para resolver o problema.

Reclamação de Luiz Ribeiro: “Adquiri, em junho de 2016, uma torneira articulável de parede com quatro temperaturas, de cor branca e de 110V no valor de R$ 159,90. O primeiro produto foi entregue com defeito, e o Walmart efetuou a troca. Porém, a dor de cabeça persiste. Essa torneira já foi encaminhada algumas vezes à assistência técnica, conforme orientação do próprio fabricante, mas retorna com o mesmo problema: vazamento constante.”

Resposta da empresa: “A Hydra Corona conseguiu contato com o cliente e ficou acertado que irão enviar um produto do mesmo modelo só que na voltagem 127V (diferente do descrito na NF de 220V). Pela conversa, o diagnóstico é que a voltagem errada deve estar causando o mau funcionamento do produto.”

