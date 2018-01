Consumidor reclama de sinal de telefonia e velocidade da internet

Cliente da NET protestou contra o serviço da empresa, que respondeu dizendo ter esclarecido as dúvidas

Reclamação do leitor: Internet em casa com sinal muito fraco, mesmo próximo do roteador. Na rua, o celular não tem sinal de internet além disso perco muitas chamadas por falta do sinal da operadora também. Meu código de assinante não é reconhecido pela central de atendimento do Combo Multi e não pode ser atendido por outros canais de atendimento. Tenho 4 protocolos sem solução /Carlos Alberto de Souza – São Paulo/SP

Resposta da NET: Em resposta à manifestação do Sr.Carlos Alberto, a NET informa que, em contato com o cliente, esclareceu as dúvidas. A Empresa permanece à disposição.

Comentário do leitor: Ainda não tenho a regularização dos serviços completamente. Comprei Combo Multi e parte de telefonia celular e Internet no telefone ainda não funcionam corretamente.