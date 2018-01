Consumidor reclama de preço de medicamento em farmácia de SP

Aposentado disse ter encontrado produto com diferença de mais de 30% no preço entre farmácias; Drogasil lamentou transtorno

Reclamação do leitor: No último dia 7, fui direto na Drogasil na Avenida Guilherme Cotching, Vila Maria. Um cara na minha condição, aposentado, “preferencial”, só poderia ter “benefícios”. Além de não pesquisar e na confiança, adquiri três caixas do que necessitava e paguei R$99,48 por cada, com um desconto de 29%, num total de R$298.44 em 3 parcelas. Chegando em casa, fui pesquisar na internet e qual a minha revolta quando na concorrência – não gostaria de citar, mas sou obrigado: Ultrafarma – o mesmo medicamento, do mesmo laboratório, oferecia o produto pelo preço de R$68,41, o absurdo de 31,23% de diferença.

Naturalmente e, como de costume, fiz uma reclamação no SAC da Drogasil. Minha cultura e educação não admitem tal situação, aliás abusos desses são praticados cada vez mais. Para completar, ainda citaram que eu já havia feito esse tipo de reclamação anteriormente – coisa que me é de direito – mesmo assim os esclareci. Foi uma reclamação que os ajudaria e muito. Não precisa dizer que acabo de quebrar o meu cartão preferencial e colocá-no de devido lugar, no”lixo” e nunca mais essa rede vai ver a minha cara. /Laert Pinto Barbosa – São Paulo/SP

Resposta da Drogasil: A Drogasil lamenta os transtornos passados pelo Sr. Laert Pinto Barbosa e informa que os responsáveis pelo setor já entraram em contato com o cliente para explicar sobre as questões pertinentes às práticas de preços e política de descontos. A Drogasil permanece à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que ainda sejam necessários, SAC Drogasil no (11) 3004-8005 (das 08:00 às 18:00 de segunda à sexta-feira).

Comentário do leitor: A Drogasil realmente me deu retorno com o qual obviamente não concordei, fiquei ainda mais incrédulo quando eles “reclamaram” por eu ter feito a mesma atitude, o que demonstra a péssima postura contra o consumidor. Minha atitude é um direito e eles teriam, se fosse uma empresa respeitável, de dar um retorno coerente e aceitá-la naturalmente, simplesmente dar uma resposta esdrúxula é inadmissível. Ter um valor cobrado a maior de 33,23% é difícil de aceitar, em especial, na minha condição.