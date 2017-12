Consumidor reclama de perda de promoções e aumento nas contas da Vivo

Rafael Queiroz reclama que o valor das contas telefônicas de sua empresa junto à Vivo vem aumentando gradativamente. De acordo com o cliente, a empresa informou que ele perdeu os descontos promocionais que tinha, mesmo sem que a operadora tenha informado sobre a situação.

A reportagem do SP Reclama entrou em contato com a Vivo, que informou que o caso de Rafael está sob análise.

Reclamação de Rafael Queiroz: “Nossa empresa tem contrato com a Vivo há vários anos para cerca de 10 linhas de telefone móvel. O valor da conta tem aumentado gradativamente sem que tenhamos aumentado o uso das linhas. A enorme complexidade das contas impede que façamos uma boa análise das mesmas. Nos últimos 3 ou 4 meses, a conta aumentou substancialmente. A informação da Vivo é de que, passados 24 meses da renovação do contrato de adesão, perdemos os descontos promocionais, mas ninguém nos informou que isso poderia acontecer. Reclamamos várias vezes e solicitamos uma análise das nossas contas, mas a Vivo declara que está tudo certo e que não temos direito a nenhum crédito. Na verdade, gostaríamos do ressarcimento do que pagamos a mais e, se for o caso, até renovaríamos com a própria Vivo, desde que em melhores condições.”

Resposta da empresa: “A Vivo informa que o caso citado pelo Sr. Rafael Queiroz (Taguá Engenharia e Construção Ltda) está sob apuração da área responsável. Assim que concluído, a empresa contatará o cliente.”