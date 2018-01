Consumidor reclama de falta de transparência no acúmulo de milhas do Smiles

Reclamação do leitor: O Smiles/Gol estão se apropriando de milhas de clientes necessárias para upgrade de categoria como forma de dificultar o upgrade e com isto economizarem milhas bônus. Tenho um email de fevereiro de 2015 que informa quatro mil milhas para upgrade na categoria ouro. Ontem [27 de maio], recebi outro email que agora faltam oito mil milhas. Ou falta gestão ou a empresa não é idônea. Tentei contato via atendimento e deram a resposta padrão que tudo está certo. /Luis Felipe Meira Coutinho – São Paulo/SP

Resposta do Smiles: O Smiles informa que entrou em contato com o cliente informando-o sobre o regulamento. A Central de Relacionamento do Smiles permanece à disposição pelo site www.smiles.com.br ou pelos telefones: Smiles e Prata – 0300 115 7001 – Diariamente, das 6h à meia-noite (Capitais e regiões metropolitanas). Ouro e Diamante – 0300 115 7007 – Diariamente, 24 horas (Custo de uma ligação local)”.

Comentário do leitor: O Smiles está enganando clientes e não tem qualquer transparência na mecânica de “formação” do acúmulo/expiração do saldo Milhas Club, dificultando qualquer análise dos clientes – a maioria sequer verifica isto – e se utilizando do call center para dar a resposta padrão de atendimento, a fim de se “safar” perante aos sites e veículos de defesa do consumidor.