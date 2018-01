Consumidor reclama de desorganização da Vivo

por Luisa Pinheiro

Adilson Mencarini cancelou a linha de telefone fixo de sua casa sem saber que, assim, perderia também o acesso à internet. Após o cancelamento, ele esperou a retirada dos equipamentos vinculados à linha antiga antes de instalar novamente a internet. O leitor reclama de desorganização da empresa porque, após a retirada dos equipamentos antigos, ele continuou recebendo mensagens para agendar o serviço já realizado.

Em resposta, a Vivo lamentou o ocorrido e informou que a situação do cliente se encontra regularizada.

Reclamação de Adilson Mencarini: “Cancelei em maio de 2016 uma linha fixa instalada em minha residência. Para meu azar, interromperam também os serviços de internet fibra por este serviço estar vinculado à linha cancelada. Fiquei vários meses sem internet, pois alegavam que não podiam reinstalar novo serviço de internet fibra por ainda constar nos registros a pendência de retirada dos equipamentos no local. Depois de inúmeros pedidos e agendamentos não cumpridos, essa retirada veio ocorrer somente no dia primeiro de agosto de 2016. Isso feito, solicitei e providenciaram nova instalação com novos equipamentos no dia 8 de agosto de 2016, agora vinculados a uma linha web.

Para surpresa minha, recebi no dia 3 de janeiro uma mensagem de WhatsApp desejando agendar data e horário para retirada dos equipamentos de fibra. Logo em seguida, tocaram a campainha dois técnicos que confirmaram o escrito na mensagem. Informei que eu não havia pedido tal serviço. Foram consultar seus celulares e encontraram ordem de serviço ainda aberta de junho de 2016. Por sorte eu estava em casa e me disseram que, se eu não estivesse em casa, iriam cortar o serviço no poste.

Recentemente, após chuva de granizo, todos da minha rua ficaram sem linha em seus telefones fixos. Como a Vivo só aceita pedidos de reparos de telefonia fixa, desde que esses pedidos partam também de telefones fixos, tive que pedir para uma filha que fizesse isso. Após dois ou três dias reativaram a linha. Desde então, recebi diversas ligações para confirmar o reparo, o que só comprova a total desorganização da empresa, tanto nas linhas fixas como móveis. Peço, por favor, para se organizarem e não mais me deixarem inseguro quanto aos meus vínculos com a empresa.”

Reposta da empresa: “A Vivo lamenta o ocorrido e informa que a situação do Sr. Adilson Mencarini encontra-se regularizada, sem ônus para o cliente. O Sr. Adilson está ciente das providências adotadas. Em relação ao atendimento, a operadora tem investido fortemente na ampliação de seus sistemas de atenção ao cliente em busca de melhorias no atendimento e na resolução dos problemas apontados por seus usuários.

A Vivo mantém à disposição de seus clientes os seguintes canais de atendimento: www.vivo.com.br/meuvivo, atendimento virtual com a assistente Vivi, o aplicativo Meu Vivo – download para celular; além do *8486 (ligações por celular); 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana.”

