Consumidor reclama de atendimento da Vivo após problema com internet

Reclamação do leitor: Tenho internet vivo, ou acho que tenho. Já vieram à minha residência diversas vezes e arrumaram, depois vão embora e fico sem internet de novo. Não sei mais o que fazer, o servico é ruim demais. O pior é a falta de atenção, memo pagando, será possivel que nao consigam me dar uma internet que funcione? /Pietro Allodi – São Paulo/SP

Resposta da Vivo: A Telefônica Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço do Sr. Pietro Allodi está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que o cliente será ressarcido, em conta telefônica, com vencimento 05/15, do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A empresa, que entrou em contato com o Sr. Pietro para prestar os esclarecimentos necessários, lamenta e pede desculpas pelos transtornos causados.

A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel).

Comentário do leitor: Eu procurei diversas vezes a Vivo, pois tinha problemas de internet. Tinha três sinais na minha casa.Vieram à minha residencia pelo menos três vezes, com diversos times, e nunca se atinham a verificar os equipamentos que eles mesmos colocaram. Na última vez, após a carta a vocês, me ligaram do serviço do consumidor, muito corteses, disserem que viria um técnico no dia seguinte e assim ocorreu.

Eu estava presente e passei esta informação toda ao técnico, que de imediato retirou o meu roteador, retirou também um receptor que era da TV. Então lhe fiz a pergunta: por que as pessoas que estiveram aqui anteriormente não fizeram isto já de início, uma vez que não era necessário tudo o que foi retirado?

Ele foi cortez, mas não soube responder. Minha conclusão é que não tem preparo enquanto empresa para pegar a quantidade de clientes, pois não tem pessoal realmente preparado e qualificado que entenda do serviço para dar o suporte. Se voce for fazer uma assinatura, tudo é na hora. Se pedir atendimento, bom aí já é outra história.