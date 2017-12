Consumidor reclama de acessório multimídia de veículo

Aparelho multimídia de carro teria sido entregue em especificações diferentes do que foi acordado no momento da compra; empresa nega que tenha havido erro

Reclamação do leitor: Compramos um veículo modelo Azera da Hyundai, o modelo mais caro que eles tinham, porém o que nos entregaram aparentemente é um modelo abaixo. Eles colocaram um aparelho multimídia de péssima qualidade no lugar no original. No site da própria Hyundai e da Caoa eles mostram a foto com um aparelho multimídia lindo e o que veio é um aparelho inferior que nada funciona direito, diferente da foto. Todos se negam a fazer qualquer coisa, dizem que é assim mesmo e que não podem fazer mais nada por mim. Quando questiono da diferença dos aparelhos, a concessionária joga para a montadora, e ao reclamar na montadora eles dizem que tenho que resolver na concessionária. /Davi Silva Prata – São Paulo/SP

Resposta da Hyundai Caoa: Com relação à consulta do Sr. Davi Silva Prata, informamos que entramos em contato com o cliente para esclarecermos que todos os nossos veículos são entregues conforme especificações e itens de série de cada versão/modelo escolhidos pelo próprio cliente na efetivação da compra. O cliente realizou uma compra presencial, tendo a oportunidade de verificar todos os itens e acessórios originais de fábrica, inclusive o kit multimídia original que vem instalado no veículo e podendo exercer seu direito de escolha livremente. Ressaltamos ainda que o Grupo CAOA trabalha constantemente para garantir a total satisfação dos seus clientes.

Comentário do leitor: Gostaria de comentar que a Hyundai continua com mentiras. A única coisa que eles dizem quando me ligam é que não vão fazer nada. Agora pra completar, eles tiraram do ar a foto que mostrava o multimídia original, porem tenho as fotos para provar. Agora estou entrando em contato com advogado para conseguir meus direitos, já que a única preocupação da Hyundai é tirar o dela da reta e jamais a satisfação dos clientes. Eles trabalham com mentiras e propaganda enganosa.