Consumidor questiona medição da Eletropaulo

Conta foi reajustada pela empresa, mas cliente pede troca do medidor

Reclamação do leitor: Recebi a conta de luz deste mês efetuar o pagamento. A última leitura que tenho em mãos foi feita em 28/10 e o relógio marcava 734. O gasto foi de 53 kWh e o valor cobrado, R$ 37. Este está correto! Para a minha surpresa, na leitura atual, supostamente feita em 29/12, o relógio marcava 1.145, conforme consta na conta. Mas como uma pessoa que mora sozinha em um apartamento pequeno é capaz de consumir 411 kWh? É praticamente impossível, concorda? O normal como todos os meses é o gasto ser menor que 100kWh. Ainda mais no mês de festas e viagens, onde estive ausente, como o medidor poderia marcar 8 vezes mais que o normal? Tem alguma coisa errada nessa ligação ou com o medidor. Sabendo, inclusive, que o chuveiro utilizado na minha residência é por aquecimento a Gás e não utiliza energia elétrica. Após a verificação e a determinação dos fatos, solicito o ressarcimento do valor cobrado inadequadamente. /Ismael Monteiro Junior – São Paulo/SP

Resposta da Eletropaulo: Em resposta ao jornal O Estado de S.Paulo, referente ao questionamento do sr. Ismael Monteiro, a AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que a fatura do mês de dezembro foi revisada.

Comentário do leitor: A Eletropaulo fez uma generosidade em baixar o valor da conta, porém, não resolveu definitivamente o problema. Por ora, resolveu o problema. O fato que no mês que vem continuaremos ter o mesmo problema, uma vez que o defeito pode estar no medidor ou, ainda, numa possível fuga de energia originária de outro apartamento contaminando a minha rede elétrica particular. Entendo que o valor da fatura atual baixou, proporcionando um valor mais justo ao que venho gastando todos os meses, conforme o histórico mensal, mas não definitivo. Gostaria de receber um dos técnicos da Eletropaulo e acompanhar a troca do medidor ou outra solução adequada e definitiva.