Consumidor questiona cobrança em cartão sem anuidade

Claudio Iguchi tem o cartão de crédito Santander Free, que não tem anuidade desde que o cliente faça uso dele para compras no valor de R$ 100 todos os meses. No entanto, essa mensalidade constava na fatura do leitor e ele questionou o débito.

Em resposta, o Santander explicou ao leitor o motivo da cobrança, de acordo com o novo regulamento do cartão, e solucionou a situação.

Reclamação do leitor: “Verifiquei a fatura do cartão de crédito e notei o item ‘Anuidade diferenciada’. A única condição informada quanto à necessidade de cobrança de anuidade é caso eu não utilize o cartão no mês corrente, fato que não ocorreu. Solicito, portanto, uma solução para a cobrança do débito indevido.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “O Santander contatou o Sr. Claudio Iguchi e prestou esclarecimentos sobre sua demanda. O caso foi resolvido.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.