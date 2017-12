Consumidor protesta contra valor cobrado por plano de saúde

Reclamação do leitor: Pago plano de saúde Unimed há 15 anos. Há dois anos, a administração dessa operadora passou para a Qualicorp. Em outubro último, solicitei a exclusão de minha filha do meu plano, o que foi feito e a partir de então ela não mais tem direito de atendimento médico nesa sentido. Ocorre que a Qualicorp continua cobrando o valor total do plano, R$ 1.426,00, sem descontar o valor refente à minha filha. Reclamei várias vêzes via email e via fone, porém sempre dizem que não haverá redução por se plano familiar. Que besteira!. Terei que ingressar com ação judicial para ver excluído também o valor do atendimento de minha filhajá excluída do plano? /Claudemir dos Santos – São Paulo/SP

Resposta da Qualicorp: Em resposta ao Sr. Claudemir dos Santos, informamos que entramos em contato com o beneficiário e esclarecemos a composição do valor da mensalidade do plano de assistência à saúde contratado por ele. Permanecemos à disposição para mais informações, por meio de nossos canais de atendimento. Qualicorp Administradora de Benefícios S/A

Comentário do leitor: Senhores, a justificativa da Qualicorp para não abater o valo referente a minha filha não procede, eis que se eu fizesse meu plano familiar sem a minha filha obviamente o valor seria outro e menor que o atual. Isto é cristalino. Por outro lado, se meu plano familiar contivesse cinco filhos, o valor seria outro, e bem maior, ou não? Resta-me procurar a nossa “ágil” justiça.