Consumidor pretende comprar presentes mais baratos neste Natal

Pesquisa da Fecomercio RJ/Ipsos indica que 77,6 milhões de brasileiros vão às compras neste fim de ano; Itens mais procurados são roupas e acessórios



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Levantamento divulgado hoje (9/12) pela FecomercioRJ/Ipsos constatou que 53,6% dos 1 mil consumidores entrevistados em 70 cidades do País têm a intenção de presentear alguém neste Natal, ante 54,9% em 2013. A previsão é de que a movimentação no comércio injete R$ 22,6 bilhões na economia brasileira.

Os consumidores, mostra a pesquisa, pretendem comprar produtos mais baratos, gastando em média R$ 290,61 – uma redução de 4,48% em relação à 2013, cuja média foi de R$ 304,26. Mesmo assim, o valor continua acima do observado na média histórica, de R$ 282,31.

De acordo com o gerente de Economia da Fecomercio-RJ, Christian Travassos, essa redução é condizente com a desaceleração da economia ao longo de 2014. “O consumidor está mais seletivo, ele vai adequar essa conjuntura mais morna às suas prioridades de consumo”, diz.

Travassos acrescenta que, apesar desse cenário de inflação e juros altos, o comércio no Natal vai ser movimentado, principalmente em lojas populares. “Os empresários de varejo tendem a oferecer maiores promoções para concorrer com a internet e os gastos feitos no exterior, que aumentam a cada ano”, diz.

Os itens mais procurados continuam os mesmos dos últimos quatro anos: em primeiro lugar estão as roupas e os acessórios (42,9%); em segundo vem as lembrancinhas (40,9%) e por último, os brinquedos (21,4%).

*imagem divulgada pela assessoria da Fecomercio-RJ/IPOS